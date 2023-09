De 43-jarige man, een docent, die donderdag in het Erasmus MC werd doodgeschoten, werkte ook op een gezondheidscentrum op Katendrecht in Rotterdam-Zuid. Op de website van het gezondheidscentrum staat een mededeling over de situatie.

Het centrum is vrijdag en maandag gesloten, zo staat vermeld, “wegens het overlijden van onze collega tijdens het tragische schietincident”. “Wij vragen hiervoor uw begrip.”

Volgens het AD is de man een huisarts, en laat hij een vrouw en een dochter na.