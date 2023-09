Snelrecht voor 6 verdachten van openlijk geweld Ajax – Feyenoord

Zes verdachten die op zondag zijn aangehouden na de wedstrijd Ajax – Feyenoord in de Johan Cruijff Arena moeten zich vrijdag 6 oktober bij de snelrechter verantwoorden voor het gebruiken van geweld tegen de politie.

De verdachten variƫren in leeftijd van 19 tot 34 jaar, meldt het Openbaar Ministerie. Woensdag besloot de rechter-commissaris dat ze veertien dagen langer vast blijven zitten op verdenking van openlijk geweld.

Zondag bestormden honderden supporters met geweld de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena nadat de wedstrijd was gestaakt omdat er vuurwerk op het veld was gegooid, waarbij ook veel geweld tegen de politie is gebruikt.

De zes die nog vastzitten worden verdacht van het gooien van stenen. Minstens twee agenten raakten daarbij gewond. Het OM laat weten dat het politieonderzoek naar het geweld nog bezig is en meer aanhoudingen kunnen volgen.