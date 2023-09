Uitslaande brand in pand in Rotterdam, knallen gehoord

In Rotterdam is donderdagmiddag brand uitgebroken in een pand aan het Heiman Dullaertplein. De brand brak rond 14.10 uur uit en daarbij zouden meerdere knallen zijn gehoord, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio RijnmondVeilig. Wat de oorzaak is van de brand is nog onduidelijk. Mogelijk zitten er nog mensen in het pand. Of er gewonden zijn kon de woordvoerder nog niet zeggen.

De brand is uitslaand en meerdere veiligheidsdiensten zijn ter plaatse. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen.