De brand die uitbrak bij een Rotterdamse woning aan het Heiman Dullaertplein waar geschoten is, is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is nog bezig de omliggende woningen te controleren. Bij de woning raakten twee mensen gewond, waarvan een moest worden gereanimeerd. De binnenkant van de woning lijkt fors beschadigd door de brand, aldus een verslaggever ter plaatse.

Er was ook een schietpartij in een leslokaal van het Erasmus MC. Daarbij raakte één persoon gewond.