Verdachte opgepakt na schietincidenten in Rotterdam

Na twee schietincidenten in Rotterdam is een verdachte opgepakt. Drie mensen zijn gewond geraakt, het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

De eerste schietpartij was in een woning aan het Heiman Dullaertplein. Daarbij vielen twee gewonden. In de woning is daarna brandgesticht, die inmiddels onder controle is. De schutter ging daarna naar een bijgebouw van het Erasmus MC aan de Rochussenstraat, een eindje verderop. In een leslokaal daar werd ook iemand neergeschoten.

Na de twee schietincidenten ging de schutter het Erasmus MC in. Daar is brandgesticht. Die brand woedt nog. Het is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen. Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat mensen in ziekenhuisbedden en rolstoelen naar buiten worden gereden. Ook ziekenhuismedewerkers in medische kleren komen naar buiten.