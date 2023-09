Verdachte Rotterdam opgepakt onder helikopterplatform Erasmus MC

De man die wordt verdacht van de twee schietincidenten donderdag in Rotterdam is niet op het helikopterplatform van het Erasmus MC aangehouden, maar eronder. De politie heeft haar eerdere bericht daarover gecorrigeerd.

De mogelijke schutter werd overmeesterd aan de zuidkant van het ziekenhuis, bij de Westzeedijk. Het gaat om een 32-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor schieten en brandstichten bij een woning aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven. Daarbij vielen twee gewonden. Daarna zou hij iemand hebben neergeschoten in een leslokaal van het Erasmus MC aan de Rochussenstraat. Ook in het ziekenhuis zelf zou hij brand hebben gesticht. De drie slachtoffers zijn volgens de politie zwaargewond.