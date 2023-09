Verdachte schietpartijen Rotterdam is student Erasmus MC

De verdachte van de dodelijke schietpartijen in Rotterdam is een student aan het Erasmus MC. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een persconferentie over de incidenten.

Bij de schietpartijen donderdag in Rotterdam zijn op twee verschillende locaties twee mensen omgekomen: een 39-jarige vrouw en een 46-jarige man. Volgens de Rotterdamse politie woonde de verdachte in de buurt van de overleden vrouw.

De precieze relatie tussen de verdachte en de overleden man, een docent aan het Erasmus MC, is volgens de politie nog onduidelijk. Op de vraag of de verdachte eerder is afgewezen voor een opleiding aan het Erasmus MC zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dat dat een scenario is “waar we rekening mee houden”.