Woning Rotterdam waar brand uitbrak is van verdachte schietpartij

Het pand aan het Rotterdamse Heiman Dullaertplein waar donderdagmiddag brand uitbrak, is de woning van de 32-jarige man die is opgepakt voor de dodelijke schietincidenten in die stad. De politie zegt ervan uit te gaan dat de man het vuur zelf heeft aangestoken.

De brand brak uit kort nadat de Rotterdammer een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter dodelijk had verwond. Zij woonden ook aan het Heiman Dullaertplein. In een persconferentie over de schietpartijen kon de Rotterdamse hoofdofficier van justitie nog niets zeggen over hun onderlinge relatie.

De 32-jarige verdachte schoot later op donderdag ook een docent van het Erasmus MC dood. De man studeerde aan de Erasmus Universiteit, maar of hij ook les kreeg van de omgekomen docent is nog niet duidelijk.