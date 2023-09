Ziekenhuizen betuigen steun aan Erasmus MC in Rotterdam

Meerdere ziekenhuizen spreken via X, het voormalige Twitter, hun medeleven uit met de medewerkers, patiënten en studenten van het Erasmus MC in Rotterdam, waar donderdag een docent is doodgeschoten en brand werd gesticht.

Zo laten het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en het Leidse LUMC weten “ontzettend geschrokken” te zijn van de gebeurtenissen in het Erasmus MC. “Veel sterkte vanuit OLVG”, aldus het stadsziekenhuis in Amsterdam. Ook het Amsterdam UMC wenst collega’s, patiënten en studenten in Rotterdam veel sterkte “naar aanleiding van de afschuwelijke gebeurtenissen van vandaag”.

Het UMC Utrecht zegt in gedachten te zijn bij alle collega’s, patiënten en studenten van het Erasmus MC. Het eveneens academische ziekenhuis UMC Groningen is “geschokt door de tragische en niet te bevatten gebeurtenissen”. Het Medisch Centrum Leeuwarden laat op X weten de collega’s van het Rotterdamse ziekenhuis heel veel sterkte te wensen in deze heftige tijd. “We denken aan jullie.”

Ook een 14-jarige meisje en haar 39-jarige moeder zijn om het leven gekomen. De dader schoot de twee neer in een huis aan het Heiman Dullaertplein.