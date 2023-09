Zorgbond NU’91 ‘geschokt’ door gebeurtenissen Rotterdam

Beroepsorganisatie voor de zorg NU’91 is geschokt door de schietpartijen in en rond het Erasmus MC in Rotterdam. “Onze gedachten zijn allereerst bij de slachtoffers, maar het is schokkend dat dit in een ziekenhuis gebeurt”, zegt een woordvoerder.

“Op zijn zachtst gezegd vertrouwen zieke mensen erop dat ze in het ziekenhuis op een veilige plaats zijn, en dan gebeurt er dit”, zegt hij. “En zorgmedewerkers willen ook veilig hun werk kunnen doen, maar dat is vandaag grof verstoord.” Volgens de woordvoerder zal veel nazorg nodig zijn voor de medewerkers en patiĆ«nten van het Rotterdamse ziekenhuis.

In een verklaring wijst voorzitter van NU’91 Femke Merel van Kooten erop dat iedereen zich in een ziekenhuis veilig moet kunnen voelen. “Vanmiddag was daar geen sprake van en vreesden studenten, zorgmedewerkers en patiĆ«nten letterlijk voor hun leven. We mogen dit als samenleving nooit tolereren”, aldus Van Kooten.

In het Erasmus MC werd donderdag een 43-jarige docent doodgeschoten. De vermoedelijke dader, die tevens brandstichtte in het ziekenhuis, had eerder in een nabijgelegen woning een 39-jarige vrouw doodgeschoten en haar 14-jarige dochter zwaar verwond. Het meisje overleed later aan haar verwondingen.