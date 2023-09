Adema: blauwtong mogelijk op al 600 bedrijven, drama voltrekt zich

Mogelijk hebben al 600 boerenbedrijven last van de ziekte blauwtong, zei demissionair minister Piet Adema (Landbouw) na afloop van de ministerraad. Volgens de laatste schatting gaat het om ongeveer 300 bedrijven, maar omdat de ziekte zich zo snel verspreidt, verwacht hij dat het er al meer zijn. “Dus er voltrekt zich een drama.”

De ziekte wordt verspreid door een klein vliegje, de zogeheten knut, en treft vooral schapen. Ook koeien krijgen de ziekte, maar gaan er minder vaak aan dood dan schapen.

Adema schetst een somber scenario voor schapenboeren. Momenteel is er voor deze variant van blauwtong nog geen vaccin, en hoewel daar aan wordt gewerkt is het nog de vraag of vaccineren op afzienbare termijn lukt. Bovendien krijgen getroffen schapenboeren geen compensatie voor hun dode dieren. Andere veeboeren, zoals pluimveehouders, hebben een solidariteitsfonds voor als vanwege vogelgriep bijvoorbeeld preventief moet worden geruimd. Maar in de schapensector bestaat zo’n fonds niet.

Ook voor de toekomst verwacht hij problemen. Door de ziekte worden schapen niet gedekt en komen er ook geen nieuwe lammeren. “Dus die hele schapenpopulatie krijgt een enorme dreun.”

De minister vestigt zijn hoop vooral op het veranderende weer. De knutten zijn vooral actief bij warmer weer, en zodra het kouder wordt dan 10 graden krimpt de populatie van de steekvliegjes. Boeren kunnen zelf het aantal besmettingen wat temperen door hun schapen op tijd naar binnen te halen of door ventilatoren in stallen aan te zetten. “Maar het is maar heel beperkt. Want die diertjes zijn zo klein, die komen overal doorheen.”