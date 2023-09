Aspirant-Eurocommissaris Hoekstra doet beloften op zoek naar steun

Wopke Hoekstra zal zich als klimaatman van de Europese Commissie inzetten voor onder meer de natuurherstelwet en het uitbannen van fossiele subsidies. Ook al hebben zijn eigen partijgenoten over zulke plannen zo hun bedenkingen. “Een ambitieuze klimaataanpak is een absolute noodzaak”, zegt de kandidaat-Eurocommissaris in antwoord op kritische vragen van het Europees Parlement. Maar over een van de belangrijkste taken die op hem wachten, het stellen van een EU-klimaatdoel voor 2040, laat hij nog weinig los.

Met de toezeggingen probeert de voormalig buitenlandminister en CDA-leider het parlement te overtuigen zijn benoeming tot Eurocommissaris te steunen. Linkse en liberale EuroparlementariĆ«rs twijfelen of hij wel groen en Europees genoeg denkt om de taken van de vertrokken PvdA’er Frans Timmermans over te nemen.

Hoekstra laat het niet bij het voortzetten van Timmermans’ werk, zegt hij. “Ik breng ook mijn eigen ambitie mee.” Hij zal ervoor zorgen dat de wetsvoorstellen die hij onder zijn hoede krijgt de eindstreep halen. Ook de omstreden natuurherstelwet, die afgelopen zomer op het nippertje een frontale aanval van de christendemocraten overleefde maar waarover de EU-landen en het Europees Parlement het nog samen eens moeten worden.

Op de “cruciale” klimaattop COP28 in november zal Hoekstra als voornaamste EU-vertegenwoordiger de lat hoog leggen, verzekert hij. “Ik zal de hoogst mogelijke ambitie bepleiten in onze besluiten op de COP.”

Over zijn tweede belangrijke klus, het stellen van een klimaatdoel voor 2040, is hij voorzichtiger. Uiterlijk in maart stelt de commissie het nieuwe tussendoel op weg naar een klimaatneutraal 2050 voor, als het aan hem ligt. Dan moet hij kiezen tussen zijn eigen christendemocraten en zijn eigen adviseurs. Die eersten vragen meer aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, terwijl volgens de klimaatexperts van de commissie juist meer haast is geboden om de klimaatafspraken van Parijs in leven te houden.

Het Europees Parlement kan de benoeming van Hoekstra officieel niet blokkeren, maar hem of commissievoorzitter Ursula von der Leyen wel bewegen er vanaf te zien. Een Eurocommissaris heeft het parlement ook nodig om wat van zijn portefeuille te maken.