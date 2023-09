Bloemen en verdriet bij huis doodgeschoten vrouw en dochter

Bij het huis van de donderdag doodgeschoten moeder en haar 14-jarige dochter hebben enkele mensen een bosje bloemen gestoken in de zwarte schermen die rondom het woningblok staan. Er heerst een verdrietige sfeer op het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven, aldus een verslaggever ter plaatse. Politie is op het plein in gesprek met buurtbewoners. Er wordt gehuild en sommige mensen omhelzen elkaar.

Bij de naastgelegen basisschool Harbour Bilingual aan de Coolhavenstraat is slachtofferhulp geregeld. Dat laat de locatiemanager weten aan de verslaggever. De hulp is vooral bedoeld voor de docenten, die donderdag werden geconfronteerd met de schietpartij en de brand. Maar ook in de klassen zal er met de leerlingen worden nagepraat over de incidenten.

Nadat de 32-jarige verdachte de 39-jarige vrouw en haar dochter had neergeschoten, stichtte hij brand in zijn eigen woning in het woningenblok. Daarna ging hij naar het Erasmus Medisch Centrum, waar hij een 43-jarige docent doodschoot. Hij stichtte ook in het ziekenhuis brand.

Ook in het ziekenhuis zijn er twee plekken waar bloemen worden gelegd; binnen in de hal na de centrale ingang en buiten bij de ingang aan de Rochussenstraat.