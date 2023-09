De Jonge roemt zijn huisarts die omkwam bij schietpartij Erasmus

Donderdag was “een verschrikkelijk zwarte dag voor heel Rotterdam” zegt demissionair binnenlandminister Hugo de Jonge, zelf Rotterdammer, na de dodelijke schietpartij in en bij het Erasmus MC. Drie mensen kwamen om het leven, onder wie De Jonges eigen huisarts, die doceerde in het EMC. “Een ongelooflijk aimabele en meelevende vent”, typeert De Jonge hem.

Volgens de minister heeft de schietpartij het veiligheidsgevoel in heel Rotterdam geraakt. “Iedereen in Rotterdam kent wel iemand die in het ziekenhuis werkt of daar college had.” Het verdriet en rouw in Rotterdam is groot, aldus De Jonge.

De bewindsman vindt het nu moeilijk om te zeggen of de schietpartij voorkomen had kunnen worden. “Naar het zich laat aanzien is het een man die ook gewoon ziek was.” Of eerder gehandeld had kunnen worden, vindt hij wel een belangrijke vraag waar goed onderzoek naar gedaan moet worden. Daar wil hij nu “echt eerst ruimte aan bieden”.