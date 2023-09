Dijkgraaf: stevig gediscussieerd over Hoekstra’s Qatar-aanpak

Er was in het kabinet “discussie” over hoe toenmalig buitenlandminister Wopke Hoekstra Qatar behandelde in aanloop naar het WK voetbal, zegt demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). Uit een reconstructie van Trouw blijkt dat Hoekstra en zijn ambtenaren kritiek en adviezen van andere ministeries, waaronder Onderwijs, in de wind sloegen.

Zo had het ministerie van Dijkgraaf, dat gaat over emancipatie, grote kritiek op hoe Buitenlandse Zaken omging met de risico’s voor lhbti’ers. Homoseksualiteit is strafbaar in het conservatief-islamitische Qatar, maar waarschuwingen daarover haalden het speciale reisadvies niet.

Ook verdween een kritische passage over mensenrechten uit een concept-Kamerbrief. Verder werd over de afvaardiging door sportminister Conny Helder besloten zonder dat de ministeries van Onderwijs of Sociale Zaken, dat gaat over arbeidsomstandigheden, vooraf op de hoogte waren. Trouw reconstrueert dat Hoekstra Qatar niet tegen het hoofd wilde stoten. Dijkgraaf reageert vrijdag voorafgaand aan de ministerraad afgemeten. Hij wil enkel kwijt dat hij meermaals “stevig” het standpunt van zijn ministerie kenbaar heeft gemaakt in het kabinet.

Minister Hanke Bruins Slot, de opvolger van CDA-partijgenoot Hoekstra, vindt dat de reconstructie van Trouw “onvoldoende recht doet aan de inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken en mijn ambtsvoorganger op het gebied van mensenrechten”. Bruins Slot noemde het besluit over afvaardiging wel “een lastige afweging” waarover inderdaad “brede discussie” in het kabinet is geweest. Verder wil zij ook nu vooral in contact blijven met Qatar om verder te spreken over mensenrechten.