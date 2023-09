Doodgeschoten docent was ‘gewaardeerd lid’ huisartsengenootschap

De docent die donderdag is doodgeschoten in een leslokaal bij het Erasmus MC in Rotterdam was een “gewaardeerd lid” van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat prijst de tientallen artikelen die de 43-jarige man heeft geschreven voor het vakblad Huisarts & Wetenschap, evenals “het opleiden van huisartsen en het zijn van een geliefde huisarts voor patiënten”.

De docent werkte sinds 2013 voor het Erasmus MC, de laatste jaren als universitair docent en hoofd practicum klinische vaardigheden. Daarnaast was hij huisarts bij Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam-Zuid. De stichting Zonboog, waar het centrum onder valt, omschrijft de man als een “aimabele, betrokken collega die veel betekende in de zorg voor vele patiënten”.