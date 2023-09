Extra cameratoezicht en meer beveiligers rond busvervoer Ter Apel

Op de buslijnen tussen station Emmen en het asielzoekerscentrum in Ter Apel komt verscherpt cameratoezicht en op het station in Emmen komen meer beveiligers. Dit zijn twee van de nieuwe maatregelen uit een veiligheidsconvenant dat buschauffeurs van vakbond FNV aankomende maandag ondertekenen op het ministerie van Justitie.

Chauffeurs op de betrokken lijnen klagen al jaren over geweld en intimidatie tijdens hun werk. Sommige asielzoekers veroorzaken problemen op de buslijnen 72 en 73, zo klonk het. Na verschillende acties, zoals werkonderbrekingen en het inschakelen van de arbeidsinspectie, zijn sinds eind 2021 veiligheidsmaatregelen genomen.

Zo werken vluchtelingen die al langere tijd in het azc verblijven als gastheer of gastvrouw op station Emmen, om mensen op te vangen die in Nederland aankomen. Verder is er een zichtbare bushalte en staat op de bussen zelf ‘Ter Apel’ als bestemming aangegeven. Ook is er duidelijkere informatie over wat het verschil is tussen een buskaartje en een treinkaartje. Al deze maatregelen worden samengevoegd in het veiligheidsconvenant, zodat de maatregelen blijvend worden.

De maatregelen die al van kracht zijn, werken tot nu toe goed, zegt buschauffeur Dirk Visser. Zo zijn de gastheren en – vrouwen “zowel voor de passagiers naar Ter Apel als de buschauffeurs van de pendelbus prettig”. Ook buschauffeur Henri Seubers merkt dat de maatregelen voor meer rust zorgen. “We zien het aantal incidenten afnemen. Uiteraard kun je niet in de toekomst kijken, maar het actievoeren voor meer veiligheid, heeft zijn vruchten afgeworpen.”