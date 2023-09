FNV vindt dat kabinet naar ‘nijpende armoede’ moet kijken

Vakbond FNV reageert verbolgen op het negatieve advies van het demissionaire kabinet over de plannen van de Tweede Kamer voor koopkrachtverbetering. “Wat een armetierig zootje”, stelt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. “Daar waar de Kamer wél verantwoordelijkheid neemt en een stapje in de goede richting zet, probeert dit demissionaire kabinet het zielige gezicht te redden. Niet meedenken, maar problemen opwerpen. Zorgen over het vestigingsklimaat, niet over de nijpende armoede.”

Het kabinet maakte vrijdag korte metten met de koopkrachtplannen van de Kamer. De moties die na de Algemene Politieke Beschouwingen zijn aangenomen en de begroting voor ruim 4,1 miljard euro moeten vertimmeren, zouden onvoldoende zijn of niet deugdelijk gedekt. Minister Sigrid Kaag van Financiën wees erop dat het begrotingstekort bovendien boven de 3 procent zou uitkomen.

Vakbonden waren ruim een week geleden nog blij met het voorstel van de Kamer om het minimumloon volgend jaar extra te verhogen met 1,7 procent. Toen stelde Elzinga dat hij het goed vond dat de Kamer “verantwoordelijkheid neemt en een begin maakt met structurele maatregelen om de bestaanszekerheid te verbeteren”. Daarbij voerde hij aan dat het minimumloon, de AOW en het sociaal minimum eigenlijk nog verder omhoog zouden moeten. “Mensen die nu het minimumloon verdienen hebben meer nodig om het hoofd boven water te houden”, zei hij.