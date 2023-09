Huizen krijgt waarschijnlijk weer opvangschip asielzoekers

In de haven van het Noord-Hollandse Huizen komt in de komende winters waarschijnlijk weer een opvangschip voor asielzoekers te liggen. Zo’n boot lag er de afgelopen tijd ook al.

Volgens de gemeente Huizen heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gevraagd of het hotelschip er de komende drie jaar kan komen, “steeds in de periode van oktober tot april”. Huizen staat daar naar eigen zeggen “welwillend” tegenover. De gemeente neemt mogelijk begin oktober een besluit, ook omdat het COA heeft gevraagd of die opvang voor de komende winter zo snel mogelijk kan beginnen.

Het is nog niet bekend welk schip wordt gebruikt voor de opvang. Afgelopen winter zaten ongeveer tweehonderd asielzoekers in een boot in de Werkhaven in Huizen. Die drijvende opvang ging in december open en was tot mei beschikbaar.

Het Overijsselse Ommen heeft besloten dat de opvang van ongeveer veertig asielzoekers in het gemeentehuis voor de derde keer wordt verlengd. De opvang ging in oktober vorig jaar open en is nu tot 1 april volgend jaar beschikbaar. Volgens de gemeente verloopt het verblijf goed en is er nu tijd om een langdurige oplossing voor de asielzoekers te vinden.

In het Gelderse Barneveld komt een nieuw asielzoekerscentrum. Daar is plek voor ongeveer driehonderd mensen. De locatie is maximaal tien jaar beschikbaar. Het is nog niet bekend wanneer het azc klaar is.

Zo’n 350 tot 450 asielzoekers in het Zeeuwse Goes krijgen waarschijnlijk een nieuw onderkomen. Ze zitten nu in de Zeelandhallen. Het COA wil ze overbrengen naar het Van der Valk-hotel in de plaats. Goes ziet dat wel zitten, omdat het hotel een prettigere plek is om te verblijven dan de evenementenhal. Het is de bedoeling dat het hotel maximaal vijf jaar lang beschikbaar is voor de asielzoekers. In die tijd wil Goes een plek vinden voor een azc.

In oktober kunnen alvast tot tachtig minderjarige asielzoekers naar het Van der Valk in Goes gaan. Nog eens twintig jonge asielzoekers kunnen terecht op het terrein van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in het dorp Kloetinge. Goes reageert daarmee op de noodoproep van het kabinet om meer plekken voor die groep te vinden.