Na ruim 3 uur blokkade A12 beëindigd, 146 activisten aangehouden

Aanhangers van Extinction Rebellion hebben vrijdag ongeveer 3,5 uur lang de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. De actievoerders liepen rond 12.00 uur de Utrechtsebaan op en bleven daar zitten tot de politie ze rond 15.40 uur weer had verwijderd.

146 mensen zijn aangehouden voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM), zo meldt de politie. De gemeente waarschuwde eerder op X, voorheen Twitter, dat het blokkeren van de snelweg verboden is en dat demonstreren op het Malieveld wel kan. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Het is dag 21 van het protest, dat gericht is tegen fossiele subsidies. Daaronder verstaan de actievoerders alle regelingen waarmee de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordeelt. De klimaatactiegroep is van plan de acties vol te houden totdat de politiek heeft besloten de regelingen af te schaffen.