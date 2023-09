Onderzoek: hogere straffen voor hooligans niet de oplossing

De oplossing om geweld van voetbalsupporters tegen te gaan ligt niet zozeer bij hardere maatregelen, zoals hogere straffen. De pakkans beïnvloedt gedrag veel meer. Dat schrijft adviesbureau Berenschot in een verkennend onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In het Nederlandse profvoetbal was er het afgelopen jaar regelmatig sprake van supportersgeweld, geven de onderzoekers aan. Zo werd bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax afgelopen april Ajax-speler Davy Klaassen geraakt door een aansteker. Ook afgelopen zondag was het raak bij een wedstrijd tussen deze clubs. Toen bestormden honderden supporters met geweld de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA nadat de wedstrijd was gestaakt omdat er vuurwerk op het veld was gegooid.

Het ministerie vroeg Berenschot te kijken wat Nederland kan leren van de aanpak in Duitsland en Engeland. Engelse maatregelen zouden ervoor hebben gezorgd dat het er daar in voetbalstadions de laatste jaren relatief rustig aan toegaat, maar volgens Berenschot komt uit de verkenning niet het beeld naar voren dat in Nederland de boel heel anders is geregeld dan in Engeland of Duitsland. “De vele verwijzingen naar Engeland, als land waar na invoering van strenge voetbalwetten alle incidenten verdwenen zijn, herkennen wij, noch de door ons gesproken experts, niet”, aldus het adviesbureau in het rapport.

Wel noemt het bureau op basis van de eigen analyse en bijdragen van experts een aantal mogelijke maatregelen, zoals het niet toestaan van alcohol op tribunes, tickets op naam, vaste zitplaatsen, hogere kwaliteitseisen aan de opleiding van stewards en campagnes die duidelijk maken wat ongewenst gedrag rond voetbalwedstrijden is. Volgens Berenschot is het belangrijkste dat supporters duidelijk wordt gemaakt wat ongewenst gedrag is, dat zij beseffen dat zij in het stadion niet anoniem zijn en dat overtredingen of “ongewenst gedrag” leiden tot vervolging en straffen. “Daarvoor is het nodig dat de elementen die er al zijn goed gebruikt en gecombineerd worden”, staat in het rapport.

Berenschot geeft verder aan dat in Nederland al veel mogelijkheden beschikbaar zijn die alleen niet altijd toegepast lijken te worden vanwege onbekendheid ermee of koudwatervrees. “In de praktijk zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om mensen die over de schreef gaan aan te pakken.”