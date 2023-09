Politie: aantal slachtoffers schietpartijen Rotterdam blijft drie

De politie Rotterdam bevestigt dat er donderdag niet meer dan drie slachtoffers zijn gevallen door de twee schietincidenten in het Erasmus MC en op het Heiman Dullaertplein. Donderdagavond was er nog enige onduidelijkheid over of er mogelijk meer slachtoffers waren. De politie laat nu weten dat er niet meer slachtoffers zijn aangetroffen.

In het Erasmus MC werd donderdag een 43-jarige docent doodgeschoten. De vermoedelijke dader, die tevens brand stichtte in het ziekenhuis, had eerder in een nabijgelegen woning een 39-jarige vrouw doodgeschoten en haar 14-jarige dochter zwaar verwond. Het meisje overleed later aan haar verwondingen.