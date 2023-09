Rotterdam opent condoleanceregister in wijk schietpartij

De gemeente Rotterdam heeft vrijdagmiddag een condoleanceregister geopend voor de slachtoffers van de schietpartijen donderdag in de stad. Het register ligt in een pand aan de Looiershof, recht tegenover het huis waar de doodgeschoten moeder en haar eveneens gedode dochter woonden aan het Heiman Dullaertplein. Het register is volgens een woordvoerder van de gemeente ook in het weekeinde geopend.

In het pand aan de Looiershof zijn vrijdag ook bijeenkomsten gehouden voor wijkbewoners. Bij een van die bijeenkomsten was burgemeester Ahmed Aboutaleb aanwezig. Aboutaleb is vrijdag ook bij een herdenking bij het gezondheidscentrum in Katendrecht in Rotterdam-Zuid, waar de doodgeschoten huisarts werkte. Dit centrum heeft een eigen condoleanceregister geopend voor hun collega. Het gezondheidscentrum is voorlopig gesloten.

Bij de woning, bij het gezondheidscentrum en in het Erasmus MC zijn vrijdag veel bloemen neergelegd voor de slachtoffers, hun nabestaanden en alle mensen die de twee incidenten van nabij hebben meegemaakt. Op sociale media stromen de steunbetuigingen ook binnen. Zowel de gemeente als het Erasmus MC hebben in het weekeinde hulpverleners klaarstaan. Beide organisaties hebben ook een speciaal telefoon- of doorkiesnummer geopend waar mensen hun vragen kwijt kunnen.