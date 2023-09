Slachtofferhulp: het is erg druk na schietpartijen in Rotterdam

Het is erg druk met mensen die slachtofferhulp nodig hebben na de schietpartijen in Rotterdam donderdag. Slachtofferhulp Nederland houdt daarom meerdere groepsbijeenkomsten, laat een woordvoerder vrijdag weten. Vlak na de incidenten kwamen ook al meerdere groepen bij elkaar om te praten over de gebeurtenissen.

In Rotterdam werden donderdag een 39-jarige vrouw en een meisje van 14 neergeschoten in een woning aan het Heiman Dullaertplein. Daarna ging de vermoedelijke dader Fouad L. naar het Erasmus MC, waar hij een 43-jarige docent doodschoot. Hij heeft vervolgens door het ziekenhuis gelopen en daar brand gesticht. Hij had eerder ook al brand gesticht in zijn eigen woning aan het Heiman Dullaertplein.

“Door de situatie zijn er dus meerdere mensen die iets hebben gezien of in de buurt waren van de schietincidenten. Maar ook voor mensen die opgesloten zaten in het Erasmus MC of juist in allerijl moesten evacueren was dit een bedreigende situatie”, legt de woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland uit. “Deze mensen die niet direct getuigen waren, kunnen wel degelijk last hebben van wat er is gebeurd.”

Een groot deel van de mensen moet vandaag ook weer werken, vertelt hij. “Zo zei iemand: ik sta te trillen op mijn benen. Dat is echt een hele normale reactie op een abnormale gebeurtenis.”

Slachtofferhulp organiseert de groepsbijeenkomsten samen met wijkteams, de GGD, het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam. Donderdag waren de groepen opgedeeld. Een voor mensen die in de buurt wonen van het Heiman Dullaertplein, een voor personeel uit het ziekenhuis en een met een mix tussen omwonenden en ooggetuigen. Vrijdag zijn er op diverse plekken weer dit soort bijeenkomsten, waaronder een op de school van het meisje van 14.

De woordvoerder verwacht dat de grootste stressreactie bij de meeste mensen in de komende weken gaat verdwijnen. “Mensen die last blijven ondervinden, krijgen verdere hulp en kunnen doorverwezen worden”, zegt hij.