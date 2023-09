Toch geen jonge asielzoekers naar Noordwijk

Een hotel in het Zuid-Hollandse Noordwijk mag toch niet worden gebruikt om jonge asielzoekers op te vangen. De gemeente was afgelopen dinsdag bereid om daar onder strenge voorwaarden aan mee te werken, maar zegt vrijdag dat de opvang niet mag. Die zou namelijk in strijd zijn met het zogeheten bestemmingsplan voor het hotel.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) legt zich daarbij neer. “Als een gemeente een opvang niet wil, gaan we niet koste wat kost doordrukken. Als zij zeggen dat het niet kan, dan is dat zo. En dan is het spijtig, maar dan moeten we verder kijken”, aldus een woordvoerder.

Het COA wilde alleenstaande minderjarige vreemdelingen tijdelijk opvangen in Fletcher-hotel De Witte Raaf in de buurt van Noordwijkerhout. De gemeente zei dat er maximaal veertig jonge asielzoekers mochten komen. Zij zouden vier maanden kunnen blijven en geen dag langer, ook niet op een andere plek binnen de gemeente. Noordwijk wilde bovendien dat er geen ‘veiligelanders’ zouden worden opgevangen.

Volgens de gemeente hadden het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid “meerdere malen een dringend beroep gedaan op de gemeente Noordwijk om tijdelijke noodopvangplekken te creëren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”, zegt de gemeente.

In een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk klaagt burgemeester Wendy Verkleij dat gemeenten veel werk hebben aan de voorbereiding van de opvang, maar dat dit niet goed lukt omdat ze laat worden geïnformeerd.