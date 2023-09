Universiteit Utrecht wilde niet in wereldranglijst universiteiten

Dat de Universiteit Utrecht dit jaar niet voorkomt op een wereldranglijst van universiteiten, was een bewuste keuze van de universiteit zelf. Die zegt geen gegevens te hebben geleverd aan de makers van de World University Rankings van het Britse vakblad Times Higher Education. Zij konden daardoor geen score vaststellen.

Volgens de Universiteit Utrecht leggen ranglijsten “te veel nadruk op scoren en competitie”, terwijl de universiteit samenwerking en openheid van wetenschappelijk onderzoek belangrijker zegt te vinden. Bovendien is het volgens de Utrechtse academie “vrijwel onmogelijk om de kwaliteit van een gehele universiteit met alle verschillende opleidingen en vakgebieden in één getal te vangen”. Daarnaast twijfelt Utrecht aan de manier waarop de ranglijst tot stand komt.

De Universiteit Utrecht stond vorig jaar op plek 66 op de World University Rankings. Daarmee was het de derde universiteit van Nederland, net achter Wageningen UR en de Universiteit van Amsterdam. Dit jaar is de TU Delft de hoogst geklasseerde universiteit van Nederland op plaats 48. Voor het eerst sinds 2016 behoort een Nederlandse universiteit tot de beste vijftig van de wereld.

Voor de ranglijst keek Times Higher Education naar gegevens van 1904 universiteiten in 108 landen en gebieden. Zij werden onder meer beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de banden met het bedrijfsleven en de internationale samenwerkingen. De Britse universiteit van Oxford is voor het achtste jaar op rij de best aangeschreven universiteit in de wereld.