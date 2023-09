Veehouders bij Vlaardingen moeten gras maaien om te veel dioxine

Veehouders tussen Vlaardingen, Maassluis en Maasland krijgen het advies om hun gras te maaien, vanwege de te hoge hoeveelheid dioxine die in het gebied is neergekomen door de brand op het terrein van afvalverwerker AVR vorige week. Ook moeten inwoners hun tuinmeubels en auto’s schoonmaken.

Veehouders moeten verder hun grazend vee binnen houden totdat het gras is gemaaid. “Zolang de koeien het besmette gras eten, bestaat de kans dat de geproduceerde melk te hoge waarden dioxines bevat en niet voor consumptie geschikt is”, aldus de GGD.

Eerder kregen inwoners al het advies om groenten en fruit uit eigen tuin voor het eten goed te wassen, en eieren van kippen in het gebied niet te eten totdat de grond in de ren en rond het hok van een laag schone grond is voorzien. Ook kunnen inwoners hun gras maaien, “als zij zich daar zorgen over maken”. Dat gras moet daarna in de grijze bak.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de schadelijke stof niet tot gezondheidsschade leidt, aldus de GGD. Dioxine is een verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen die kunnen vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Volgens het RIVM krijgt iedereen die stoffen binnen, vooral door het eten van vlees, vette vis, zuivel en eieren, maar kunnen ze in een hoge dosering schadelijk zijn voor de gezondheid. Langdurige inname van dioxines kan zorgen voor een slechter werkend afweersysteem, een verminderde vruchtbaarheid en kanker.

De brand bij AVR brak vorige week donderdagochtend uit en woedde zo’n twee dagen. Het vuur heeft geleid tot grote schade op het terrein van het bedrijf, dat het afval verwerkt van meer dan 2 miljoen Nederlandse huishoudens, waaronder uit Rotterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht en heel Zeeland. Het is nog onduidelijk wanneer het afvalbedrijf weer kan beginnen met het verbranden van huisafval.