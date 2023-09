Verdachte Rotterdam had het gemunt op examencommissie

De 32-jarige Fouad L., die gisteren in Rotterdam drie mensen heeft doodgeschoten, had het gemunt op de examencommissie van de faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit. Het Erasmus MC kreeg daarover signalen binnen. Een lid van de examencommissie dat risico liep, is op tijd door de politie in veiligheid gebracht, zegt Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het academische ziekenhuis.

De politie kan vooralsnog niet bevestigen dat er signalen waren dat de examencommissie gevaar liep. “Wij houden nog even een slag om de arm. Het onderzoek is nog in volle gang”, laat een woordvoerder weten.

Sleijfer wil verder alleen kwijt dat de man een geneeskundestudent was, die een psychologisch onderzoek moest ondergaan voordat hij zijn artsenbul zou krijgen. De examencommissie besloot tot dat onderzoek nadat het Openbaar Ministerie in mei in een brief twijfels had geuit of de man wel geschikt was om arts te worden. Hij was eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. De student stond niet afwijzend tegenover het gevraagde onderzoek, maar de commissie hoorde er nooit meer iets van.

De relatie met de docent die in het Erasmus MC werd doodgeschoten, is volgens de bestuursvoorzitter onduidelijk. Over zijn motief is nog niets bekend. “We mogen en willen het onderzoek van de politie niet verstoren”, aldus Sleijfer.