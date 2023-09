Verdachte Rotterdam moest psychologisch onderzoek voor artsenbul

De man die ervan wordt verdacht dat hij donderdag in Rotterdam drie mensen heeft doodgeschoten, moest van de Erasmus Universiteit een psychologisch onderzoek laten doen voordat hij eventueel zijn artsenbul zou krijgen. Dat heeft Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en decaan van de faculteit Geneeskunde, vrijdag gezegd. Volgens Sleijfer had het Openbaar Ministerie gewaarschuwd dat er twijfels waren of de man wel geschikt zou zijn om een artsenbul te krijgen. “En dat hebben we serieus genomen”, aldus de decaan.

Verdachte Fouad L. had alle tentamens met succes afgerond en zou dus basisarts kunnen worden. Maar omdat er gewaarschuwd was voor “zorgwekkend gedrag” besloot de examencommissie tot de eis van het onderzoek. De verdachte zou “psychotisch gedrag” hebben vertoond. De docent die donderdag in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC werd doodgeschoten had voor zover bekend niets met de kwestie te maken. De zaak over het aanvullende psychologische onderzoek was nog niet afgerond, zegt Sleijfer.

Sleijfer noemt de gebeurtenissen van donderdag een “enorm trauma”. “Het is echt verschrikkelijk”, zei hij.