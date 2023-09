Verdachte schietpartijen Rotterdam blijft in de cel

De 32-jarige man uit Rotterdam die is opgepakt na de dodelijke schietpartijen donderdag in Rotterdam, blijft voorlopig in de cel. Dinsdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam, die zal opnieuw zijn hechtenis beoordelen.

“De aanhouding van de verdachte is getoetst door de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de aanhouding rechtmatig is”, laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten.

Fouad L. wordt ervan verdacht donderdag een docent aan het Erasmus MC, een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter te hebben gedood. Na de twee dodelijke schietincidenten werd brand gesticht in het onderwijscentrum van het Erasmus MC.

Het onderzoek is volop bezig, meldt het OM, dat verder niet inhoudelijk op de zaak in kan gaan. L. zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.