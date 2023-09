Verdachte schietpartijen Rotterdam in volledige beperkingen

De 32-jarige verdachte van de schietpartijen en brandstichtingen donderdag in Rotterdam zit in volledige beperkingen in de cel. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat. Volgende week moet hij voor de rechter-commissaris verschijnen, die dan bepaalt of hij langer in voorarrest blijft zitten. Dat heeft de Rotterdamse politie gezegd.

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd om onderzoek te doen naar het drama, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Forensische speurders zoeken naar sporen in het pand aan het Heiman Dullaertplein en in en om het Erasmus MC. Ook worden camerabeelden bekeken en getuigen wordt gevraagd zich te melden.