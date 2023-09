Vijlbrief wil wettelijke verplichting duidelijke taal overheid

Hans Vijlbrief (D66) wil dat de overheid wettelijk wordt verplicht om begrijpelijke taal te gebruiken. De demissionair staatssecretaris Mijnbouw en de nummer drie op de D66-kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen wil dat vanuit de Tweede Kamer gaan regelen. Informatie over bijvoorbeeld toeslagen en communicatie over nieuwe wetten zijn vaak onnodig ingewikkeld, vindt Vijlbrief. Onbegrijpelijke taal vergroot volgens hem het risico dat inwoners afhaken en dat het wantrouwen tegen de overheid toeneemt.

“Als we elkaar niet begrijpen, kunnen we elkaar ook niet vertrouwen. Laten we duidelijke taal gebruiken om het vertrouwen tussen inwoners en de overheid te herstellen”, zei Vijlbrief in het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV. Het aardbevingsdossier in Groningen, waar hij namens het kabinet dagelijks mee bezig is, laat volgens Vijlbrief zien dat goede communicatie met inwoners essentieel is voor wederzijds begrip.

Als mensen overheidscommunicatie niet begrijpen, missen zij bovendien belangrijke informatie waardoor ze bijvoorbeeld geen gebruik maken van regelingen, zegt Vijlbrief.

De wettelijke verplichting moet wat D66 betreft gelden voor zowel de Rijksoverheid als gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties.