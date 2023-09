Bewoners Rotterdams plein terug naar huis na fataal schietincident

Een deel van de bewoners van het Heiman Dullaertplein in Rotterdam is vrijdagavond teruggekeerd naar hun woning. Zij moesten donderdag het huis uit na het fatale schietincident waarbij een moeder en haar 14-jarige dochter omkwamen. Daarna woedde brand in het huis van de verdachte.

Bewoners van zeven huizen aan het plein kunnen terugkeren, twee huishoudens zijn inmiddels daadwerkelijk terug naar huis, laat een woordvoerder van woningcorporatie Woonbron zaterdag weten. Twee woningen boven die van de verdachte zijn vooralsnog niet bewoonbaar door schade van de brand.

Het forensisch onderzoek in de woning van de verdachte en de slachtoffers is voor nu afgerond, laat een woordvoerder van de politie weten. De woningen zijn nog niet vrijgegeven. Dat heeft te maken met de schade die de brand heeft aangericht. En mogelijk moet op een later moment toch nog onderzoek gedaan worden in de woningen. De zwarte hekken rondom de woningen zijn wel weggehaald.

De woordvoerder van Woonbron kan niet zeggen of de woningcorporatie in het verleden overlastmeldingen heeft binnengekregen over verdachte Fouad L., zoals meerdere media melden. L. woonde aan het Heiman Dullaertplein. “Wij mogen daar geen uitspraken over doen, dat maakt onderdeel uit van het politieonderzoek”, aldus de zegsvrouw. Ook kan ze niet zeggen of Woonbron bekend is met L.’s veroordeling voor dierenmishandeling in 2021.