Blokkade A12 beëindigd, bijna 600 activisten aangehouden

De politie heeft bij de blokkade van de A12 door aanhangers van Extinction Rebellion zaterdag bijna 600 actievoerders aangehouden. De politie zette opnieuw een waterkanon in en beëindigde de blokkade rond 14.00 uur. Dit keer deden ook ruim honderd Duitse klimaatactivisten van de groep Letzte Generation mee aan de actie.

De politie meldt dat de actievoerders zijn aangehouden voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Rond 12.00 uur liepen ze de weg op, terwijl de gemeente en politie waarschuwden dat het blokkeren van de snelweg verboden is, en dat demonstreren op het Malieveld kan. Rond 14.10 uur was de weg schoongemaakt en weer vrij. De opgepakte demonstranten zijn naar het ADO-stadion gebracht.

Letzte Generation staat in Duitsland bekend om ontwrichtende wegblokkades en de recente bekladding van de Brandenburger Tor in Berlijn. Leden van de actiegroep lijmen zichzelf vaak vast aan het wegdek, soms met betonmix, en worden dan door de autoriteiten met beton en al verwijderd. Aanhangers van Letzte Generation gebruiken ook lijm bij acties in musea.

Ook op de A12 gebruikten de Duitse activisten lijm, waarmee ze hun handen aan het asfalt probeerden vast te plakken. De politie nam lijmtubes in beslag en heeft met een krabber en oplosmiddel lijmresten verwijderd van het wegdek. Bij hun aanhouding werden de Duitse activisten gefouilleerd en werden hun tassen gecontroleerd.

Voor Extinction Rebellion is het de 22e dag op rij dat aanhangers de A12 blokkeren. De klimaatactiegroep zegt pas te stoppen met de blokkade als de regering stopt met de zogeheten fossiele subsidies. Het gaat om regelingen als belastingkortingen en accijnsvrijstellingen voor de fossiele industrie. Volgens het kabinet is daar jaarlijks zo’n 39,7 miljard tot 46,4 miljard euro mee gemoeid.

De eerste achttien dagen werd geprobeerd de demonstranten van Extinction Rebellion steeds tegen te houden ter hoogte van het Malieveld. De afgelopen drie dagen waren er echter veel minder agenten in touw en konden de blokkeerders doorlopen naar de tunnelbak van de Utrechtsebaan, zoals het laatste deel van de A12 heet. Die loopt tussen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.