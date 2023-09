Caroline van der Plas ziet af van medley met De Bevers in Ahoy

Caroline van der Plas ziet op het laatste moment af van het zingen van een boerenmedley in Rotterdam Ahoy tijdens De Bevers Live, met John de Bever. De twee schietpartijen in Rotterdam waren voor de BBB-leider aanleiding om niet meer mee te doen aan de twee concerten.

“De hele dag heeft het gevoel aan me geknaagd of ik dat nu wel zou moeten doen. Vooral omdat het in Rotterdam is”, legt de BBB-politica uit op X, voorheen Twitter. “Op een paar kilometer afstand zijn die verschrikkelijke gebeurtenissen gebeurd. Een moeder en een dochter zijn dood en een docent is doodgeschoten. Heel Rotterdam zit in de rouw”, zegt Van der Plas in de video.

“De familie zit op een paar kilometer afstand. Ik heb de hele dag gedacht: ‘moet ik het wel doen, hier in Rotterdam?’ Op het laatste moment heb ik voor mezelf besloten het niet te doen, want het voelt voor mij niet goed.”

De Bevers Live is een muziekevenement rond zanger John de Bever en zijn man Kees Stevens, beiden bekend van de realityserie De Bevers. De twee concerten vinden plaats op zaterdag- en zondagavond. Andere gastartiesten zijn Bonnie St. Claire, Johan Derksen, Wilfred Genee, Lee Towers en Belle Perez.