Crowdfundactie voor nabestaanden schietpartij Heiman Dullaertplein

Op crowdfundingswebsite GoFundMe is een actie opgezet om geld in te zamelen voor de familie van de 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter die donderdag omkwamen door de schietpartij aan het Rotterdamse Heiman Dullaertplein, waar zij woonden. Het doelbedrag van de inzamelactie is 60.000 euro.

Zaterdagochtend rond 09.30 uur stond de teller op ruim 5700 euro. Volgens de inzamelaars gaat het geld rechtstreeks naar de familie. Het geld moet hen “helpen bij het verlichten van de financiĆ«le lasten die gepaard gaan met een begrafenis en dergelijk verlies”, is te lezen in de bijgaande tekst. “Het biedt hun de ruimte om zich te concentreren op het herstel, het opbouwen van een nieuw leven en vooral op het koesteren van de herinneringen aan hun geliefde moeder en zus.”

De initiatiefnemers spreken van een “tragisch schietincident” en een “hartverscheurende tijd”. “Beiden zijn veel te vroeg van het leven beroofd.”