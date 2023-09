Lichaam man gevonden in Utrecht, politie gaat uit van misdrijf

De politie heeft donderdag in een woning aan de Teugelhof in de Utrechtse binnenstad het lichaam gevonden van een man, die waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Agenten namen een kijkje in de woning na een melding dat de man al dagen niet gezien was en dat er ook geen contact meer met hem was geweest, meldt de politie zaterdag.

Het is niet bekend wanneer hij is overleden en hoelang het slachtoffer in de woning heeft gelegen. Of het slachtoffer de bewoner van het huis was, kon een woordvoerder van de politie zaterdag niet zeggen. De politie zegt alle scenario’s open te houden, maar zich te focussen op het scenario dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.