Man in Breda mogelijk opzettelijk overreden, twee mannen opgepakt

Een 58-jarige man uit Wernhout (Noord-Brabant) is vrijdagavond, rond middernacht, in de Kleine Krogt in Breda mogelijk expres overreden door een auto, meldt de politie. Het slachtoffer raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Even na middernacht zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar uit Breda. Zij worden verdacht van poging tot doodslag.

De aanleiding voor het incident is niet duidelijk. “Wat er precies gebeurd is en hoe is onbekend en is deel van het onderzoek”, aldus een politiewoordvoerster.