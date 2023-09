Een minderjarige jongen is zaterdag opgepakt na een mogelijk schietincident in Coevorden. Een man raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie spreekt van meerdere verdachten en mogelijk is ook een van de verdachten gewond geraakt.

De politie kreeg rond 09.45 uur een melding van het incident aan de Scholekster in de Drentse plaats. Eerder zei een woordvoerder van de politie dat veel nog onduidelijk was. Mogelijk ging aan het incident een ruzie vooraf.