Nabestaanden schietpartij: verlies zorgt voor zwart gat in harten

De nabestaanden van de moeder en dochter die donderdag zijn omgekomen bij een van de twee schietpartijen in Rotterdam kunnen de dood van hun naasten nog niet bevatten. “We zijn intens verdrietig door het overlijden van twee volstrekt onschuldige mensen die niemand kwaad deden”, zeggen ze in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie. “Het zorgt voor een zwart gat in onze harten.”

Bij de schietpartij in een woning aan het Heiman Dullaertplein kwamen de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy om het leven. De nabestaanden zeggen nog veel vragen te hebben over hoe de schietpartij heeft kunnen gebeuren. “Vragen waarop antwoorden moeten komen, maar onze families willen nu vooral de tijd nemen om in alle rust te kunnen rouwen om het gemis van onze zus, nichtje, kleinkind en (stief)dochter.” De nabestaanden verzoeken iedereen om hun privacy daarbij te respecteren. “Dat geldt ook voor de uitvaarten, die een besloten karakter zullen hebben.”

Behalve de vrouw en haar dochter kwam donderdag in Rotterdam ook een 43-jarige docent van het Erasmus MC om het leven, bij een tweede schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt voor beide fatale incidenten.

Namens de Familie is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en staat slachtoffers en nabestaanden bij die door een zeer nare gebeurtenis of persoonlijke calamiteit onderdeel zijn geworden van het nieuws.