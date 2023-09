Nabestaanden schietpartijen Rotterdam willen geen stille tocht

De directe nabestaanden van de slachtoffers die donderdag zijn omgekomen bij de twee schietpartijen in Rotterdam willen geen stille tocht. Dat zei Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland zaterdagavond in EenVandaag. Ook vragen de nabestaanden mensen die iets willen organiseren, dat in samenspraak met de nabestaanden te doen, aldus Jansen.

De organisatie heeft de website www.schietpartijenrotterdam.nl opgezet, waar meer informatie te vinden is over de incidenten, net als contactgegevens van hulporganisaties. “Zo kunnen getuigen, naasten, nabestaanden en andere betrokkenen op één plek terecht met al hun vragen”, aldus Jansen.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam bevestigt dat er geen stille tocht georganiseerd wordt als de familie daar niet achterstaat.

Bij de schietpartij in een woning aan het Heiman Dullaertplein kwamen de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy om het leven. Eerder lieten hun nabestaanden in een verklaring verspreid door de organisatie Namens de Familie weten dat de uitvaarten een besloten karakter zullen hebben. Ook verzochten ze iedereen om hun privacy te respecteren.

Bij een tweede schietpartij kwam een 43-jarige docent van het Erasmus MC om het leven. De politie heeft een verdachte opgepakt voor beide fatale incidenten.