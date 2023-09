De politie heeft nog drie mannen aangehouden na een mogelijk schietincident in Coevorden zaterdagochtend. Onder hen is de vermoedelijke schutter. De drie zijn overgebracht naar het bureau voor verhoor. Eerder op zaterdag pakte de politie al een minderjarige jongen op.

De politie kreeg rond 09.45 uur een melding van het incident aan de Scholekster in de Drentse plaats. Een man raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Verder is nog veel onduidelijk over wat er precies gebeurd is.