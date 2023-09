Politie moet ingrijpen op ledenvergadering 50PLUS

De ledenvergadering van 50PLUS in congrescentrum de Reehorst in Ede is zaterdagochtend al snel ontaard in een ruzie waar de politie aan te pas moest komen. Gevolg is onder meer dat de partij geen lijsttrekker heeft kunnen kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

De politie heeft volgens een woordvoerder een persoon “met lichte dwang” naar buiten geleid. Het gaat om Gerard van Hooft, voormalig bestuurslid en een van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap, zo bevestigt Van Hooft zelf aan het ANP. Hij werd onlangs geroyeerd door het hoofdbestuur en zou daarom niet welkom zijn geweest bij de vergadering.

Zoals al vaker in de geschiedenis van 50PLUS draait de ruzie om de verdeling van baantjes. Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Jorien van den Herik wilde het Zuid-Hollandse Statenlid Ellen Verkoelen als lijsttrekker. Maar er waren meer gegadigden, zegt Van Hooft, en die kregen volgens hem geen eerlijke kans om zich te presenteren.

Van Hooft wijst erop dat Verkoelen ook al de nummer twee was op de kieslijst voor de Eerste Kamer, achter de 81-jarige Martin van Rooijen die eerder dit jaar – eigenlijk tegen de verwachtingen in – werd herkozen als senator. “Als Van Rooijen omvalt, dan komt zij erin. En dan wil ze nu ook nog naar de Tweede Kamer.”

Van den Herik is volgens Van Hooft “een dictator eerste klas”, die liever de partij opblaast dan dat hij tegenspraak duldt. De voorzitter zou inmiddels zijn functie hebben neergelegd. Bij het partijbestuur was niemand direct bereikbaar voor commentaar.

50PLUS behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onder leiding van lijsttrekker Liane den Haan één zetel. Den Haan keerde de partij evenwel al snel de rug toe en nam haar zetel mee. De meeste peilingen dichten de partij weinig kansen toe om na de verkiezingen in november terug te keren in de Tweede Kamer.

Voormalig partijleider Henk Krol laat weten “onthutst” te zijn door de gang van zaken en nodigt de achterban van 50PLUS uit vooral te stemmen op BVNL, de partij van Wybren van Haga waarbij hij zich onlangs aansloot. Ook BVNL moet afgaande op de peilingen nog maar afwachten of er een Kamerzetel inzit.