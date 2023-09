Stieneke van der Graaf niet hoger op lijst ChristenUnie

Kamerlid Stieneke van der Graaf krijgt geen hogere plek op de kieslijst van de ChristenUnie. Ze was ontevreden met haar negende plek. Een groep leden heeft voorgesteld om haar de vijfde plek te geven. Daar stemt het in Zwolle bij elkaar geroepen congres niet mee in.

Een ruime meerderheid van 60 procent van de stemmende leden van de ChristenUnie was tegen, waar 36 procent voor was en de rest zich heeft onthouden van stemming.

Het bestuur heeft van tevoren aangegeven het geen goed idee te vinden om met Van der Graaf een derde jurist te hebben in de top 5, naast Mirjam Bikker en Don Ceder. Bij de samenstelling van de concept-kieslijst is bovendien gelet op een balans in “stijlen en persoonlijkheden”. Voorzitter Ankie van Tatenhove herhaalt het standpunt voorlezend van een briefje, “vanwege de gevoeligheid”.

Het ongemak is voelbaar in de zaal als leden naar het podium worden geroepen om toe te lichten waarom zij voor of tegen zijn. Kamerlid Nico Drost zegt vertrouwen te hebben in het werk van de selectiecommissie en roept daarom op om de lijst te accepteren. Hij staat op de zesde plek, die afgaande op de peilingen net wel of net niet leidt tot een zetel. Andere tegenstanders vinden dat dit amendement de discussie over de kieslijst te persoonlijk maakt.

De naar voren geroepen voorstanders benoemen meermaals dat Van der Graaf uit Groningen komt en vinden dat gezien de gevolgen van de aardbevingen aldaar belangrijk. “Iemand uit het noorden is absoluut noodzakelijk”, zegt de indiener van het voorstel.

De leden die pleiten voor een hogere plek voor Van der Graaf loven verder haar “continuïteit, stabiliteit en ervaring”. Dat vinden ze belangrijk omdat zij een “leegloop” zien van “ervaren en inhoudelijk sterke Kamerleden” bij andere partijen en de ChristenUnie. “Nog geen van onze Kamerleden heeft twee termijnen volgemaakt”, schrijven zij in hun voorstel. “Het vernieuwingsargument gaat daarom wat ons betreft niet op.”

Van der Graaf is een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel dat kinderarbeid, moderne slavernij en milieuschade op internationaal niveau moet terugdringen. Ze zat daarnaast in de enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de aardgaswinning in Groningen.

“Heel eerlijk gezegd, dat verraste me en bemoeilijkt een terugkeer om het werk voort te kunnen zetten”, zei Van der Graaf eerder over het besluit van het bestuur op het sociale medium X.