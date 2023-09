Streefbedrag van 60.000 euro binnen voor nabestaanden schietpartij

Het streefbedrag van 60.000 euro voor de familie van de 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter die omkwamen door de schietpartij in Rotterdam, is gehaald. De actie op de site GoFundMe was vrijdag opgezet door een bekende van de familie.

Zaterdag om 17.33 uur stond de teller op 60.425 euro. Er zijn meer dan 3000 donaties binnengekomen.

Het geld gaat volgens de inzamelaars rechtstreeks naar de familie. Het moet hen “helpen bij het verlichten van de financiĆ«le lasten die gepaard gaan met een begrafenis en dergelijk verlies”, is te lezen in de bijgaande tekst.