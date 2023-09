Trans Zorg Nu demonstreert 17 uur lang voor Radboudumc

Demonstranten staan zaterdag van 07.00 uur in de ochtend tot 00.00 uur in de avond op het Geert Grooteplein Zuid in Nijmegen, voor de ingang van het Radboudumc. Daar voeren ze actie tegen de lange wachtlijsten in de transgenderzorg.

Trans Zorg Nu verwacht op het drukste punt op de dag zeker driehonderd mensen en verspreid over de dag zo’n duizend. Ze demonstreren zeventien uur lang – 1020 minuten, zeggen de actievoerders zelf – omdat mensen regelmatig 1020 dagen moeten wachten voor ze een intakegesprek krijgen over een mogelijk transitietraject.

“Deze wachtlijst kost levens”, benadrukt de actiegroep. Het is al langer bekend dat mensen die transgender zijn vaker nadenken over zelfdoding. Het Radboudumc in Nijmegen is een belangrijke verstrekker van transgenderzorg in Nederland. Artsen van het ziekenhuis pleiten zelf ook vaak al langere tijd voor kortere wachtlijsten en betere hulp.