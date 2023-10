A12-blokkade na ruim 5 uur beëindigd, ruim 400 aanhoudingen

De politie heeft zondagmiddag meer dan vierhonderd actievoerders aangehouden vanwege het blokkeren van de A12 in Den Haag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion en de Duitse beweging Letzte Generation liepen rond het middaguur de snelweg op ter hoogte van het Malieveld. Rond 17.30 uur meldde de gemeente Den Haag dat de blokkade is beëindigd. Vanwege schade aan het wegdek kan het stuk weg nog niet worden vrijgegeven: eerst moet het worden schoongemaakt en hersteld.

Een deel van de actievoerders had zich zondagmiddag vastgelijmd aan het wegdek. Ook waren er demonstranten die hun vingers door putdeksels hadden gestoken en hun vingertoppen vervolgens aan elkaar lijmden. Zes van hen zijn aangehouden vanwege vernieling, laat de politie weten.

Op beelden op social media is te zien dat enkele Duitse activisten aan het einde van de middag op de matrixborden waren geklommen die boven de Utrechtsebaan hangen, zoals het laatste stuk van de A12 heet. De brandweer moest eraan te pas komen om hen daarvan af te halen.

Behalve de klimaatactivisten was zondag ook een groep tegendemonstranten op de been rond de A12. Zij waren afgekomen op een oproep op sociale media om naar de dagelijkse blokkade van Extinction Rebellion te komen om daarover hun onvrede te uiten, onder het motto ‘Kick out the Rebellions’. De groep werd door de politie gescheiden gehouden van de klimaatdemonstranten. Agenten met schilden en wapenstokken vormden daarvoor een linie. De demonstranten gooiden eieren in de richting van de politie.

Volgens de politie zochten de tegendemonstranten de confrontatie op met de klimaatactivisten. Extinction Rebellion riep aanhangers om die reden op om eerder te stoppen met het blokkeren van de A12, omdat dat niet meer veilig zou zijn. Een groot deel van de actievoerders gaf aan die oproep gehoor, maar er bleven ook activisten op de snelweg zitten.