BIJ1 doet met onbekende Edson Olf mee aan verkiezingen

Zonder boegbeeld Sylvana Simons doet BIJ1 op 22 november toch een gooi naar een of meer zetels in de Tweede Kamer. Op een partijcongres in Den Haag, dat zich vrijwel geheel achter gesloten deuren afspeelde, besloten de leden met ruime meerderheid om mee te doen. Slechts dertien leden stemde tegen.

Lijsttrekker van de diversiteitspartij is de bij het publiek onbekende Edson Olf. De Rotterdammer, werkzaam als consultant en binnen BIJ1 actief als vicevoorzitter en wijkraadslid, staat voor de taak om de partij opnieuw de Kamer in de loodsen. Dat lijkt volgens de jongste peilingen een hele klus te worden.

Zijn voorganger Simons had twee pogingen nodig om dat doel te bereiken. Zij werd in maart 2021 gekozen tot Kamerlid, nadat ze daar vier jaar eerder te weinig stemmen voor had behaald. Simons kondigde afgelopen zomer haar vertrek aan als partijleider, deels om gezondheidsredenen, maar ook wegens aanhoudende ruzie in de partij.