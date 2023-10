Grote brand in schuur op Texel

In een schuur in Oosterend op het eiland Texel is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Brandweereenheden van het vasteland zijn opgeroepen om de eenheden op het eiland te ondersteunen, laat de veiligheidsregio weten.

In de schuur aan de Nesweg ligt veel stro opgeslagen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is het gebouw inmiddels gedeeltelijk ingestort en moet het als verloren beschouwd worden. De brandweer heeft voorlopig weten te voorkomen dat het vuur overslaat naar het woonhuis.