Politiechef Paauw: weiger uitpubliek bij risicovolle wedstrijden

Er zou geen uitpubliek meer welkom moeten zijn bij risicovolle voetbalwedstrijden. Volgens de Amsterdamse politiechef Frank Paauw kost het in toom houden van fanatieke supporters te veel politiecapaciteit. Zo waren er bij de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille vorige week zevenhonderd agenten nodig “om 2500 Olympiquefans door de stad heen te loodsen”, zei hij zondagochtend in WNL op zondag.

“Ik ben een voetballiefhebber, maar het past op geen enkele manier meer in de capaciteit”, aldus Paauw. Daarbij benadrukt hij wel dat hij met name voorstander is van het weren van zogenoemde ultra’s, de harde kern van voetbalclubs, en niet het uitpubliek van een club “die uitermate vriendelijk is”. “Dus ik zeg het niet structureel, maar wel als je weet dat er een groep van 300 ultra’s gaat komen.”

Daarbij kunnen clubs zelf ook meer doen om de veiligheid te verbeteren, aldus Paauw. “Als ik kijk naar de veiligheidsorganisatie, de wijze waarop doorgebroken kan worden in het stadion, de kwaliteit van de camerasystemen, en toch ook soms wel de dubbele moraal die er is. Want men wil toch graag bij clubs ook maar vrienden blijven met de harde kern.”